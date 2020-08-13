شؤون فلسطينية

تيسير خالد يدعو الأجهزة الأمنية والعسكرية للمشاركة بلجان الحراسة في الريف

تيسير خالد يدعو الأجهزة الأمنية والعسكرية للمشاركة بلجان الحراسة في الريف
رام الله - دنيا الوطن
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأجهزة الأمنية والعسكرية؛ للمشاركة بلجان الحراسة في الريف.

جاء ذلك، في ضوء تواصل جرائم المستوطنين، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية مراكز انطلاق لأعمالها الإجرامية ضد الموطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الريف الفلسطيني.

وكتب خالد في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي ما يلي:

"في صبيحة كل يوم يصحو المواطن الفلسطيني على جريمة جديدة ترتكبها منظمات الارهاب اليهودي، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنه ومراكز انطلاق لأعمالها الإجرامية في ظل حماية كاملة من قوات الاحتلال".

وتابع: "آخر هذه الاعمال ، التي لا تتوقف كان مهاجمة عناصر هذه المنظمات منازل المواطنين في عصيره القبلية الى الجنوب من مدينة نابلس وحرق جرافة وكتابة شعارات عنصرية على جدران منازل القرية، وقد دعونا في اكثر من مناسبة القوى السياسية الى تشكيل لجان حراسة في عموم الريف تتصدى لممارسات عصابات تدفيع الثمن الارهابية".

وختم خالد مدونته "الآن يلح السؤال، ما الذي يمنع الأجهزة العسكرية والأمنية الفلسطينية من المشاركة في لجان الحراسة هذه، فتقدم للمواطن والوطن عملاً رائعاً، يسجل لحسابها فذلك أفضل ألف ألف مرة من وقوف بعضها موقف المتفرج على هذه الجرائم أو انشغال بعضها الآخر بمهمات الوكيل الثانوي لالتزامات قررنا وقف العمل بها".

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