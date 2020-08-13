عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.



وأفادت مصادر محلية، أن 92 مستوطناً و40 طالباً يهودياً، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، خلال فترة الاقتحامات الصباحية.



وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال الخاصة، أمّنت اقتحام المستوطنين للمسجد، وسط إخلاء المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين.



وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين أدوا طقوساً تلمودية استفزازية، في المنطقة الشرقية من المسجد، وبأصوات عالية.



ولفتت المصادر إلى أن مجموعات من المستوطنين، اقتحمت الأقصى من جهة باب المغاربة، وغادرت من باب السلسلة بعد جولاتها الاستفزازية.



يشار إلى أن الاحتلال، صعد من هجمته على المسجد الأقصى المبارك، خلال شهري حزيران/ يونيو- وتموز/ يوليو الماضيين، سواء على مستوى الاقتحامات، التي بلغت أكثر من 47 اقتحاماً، أو على مستوى الإبعادات.



وحسب تقرير لدائرة الأوقاف بالقدس المحتلة، استهدف الاحتلال ومستوطنوه في كل اقتحام، المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، قرب باب الرحمة، وأدوا طقوسهم التلمودية.



وفي تطور جديد، بدأ المستوطنون ومنهم مستوطنو "جماعات المعبد" المتطرفة، عادة جديدة وهي الجلوس بحجة الاستراحة في نقاط محددة في المنطقة الشرقية، وعند أدراج ساحة الصخرة الغربية.



وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين بجولتي اقتحام صباحية ومسائية ما بعد الظهر، وبشكل يومي باستثناء الجمعة والسبت.



ووفق تقرير دوري، أصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، فقد كثف المستوطنون بحماية قوات الاحتلال من اقتحام المسجد الأقصى المبارك، حيث سجل اقتحام (2764) مستوطناً الشهر الماضي، بما يشكل ضعف عدد المستوطنين الذين اقتحموا الحرم شهر حزيران/ يونيو (1801) مستوطن.



وواصلت قوات الاحتلال، سياسة إبعاد المرابطين والمواطنين عن القدس والأقصى، حيث بلغ عدد المبعدين (9) مواطنين، بينهم حراس للمسجد الأقصى، ورئيس هيئة المرابطين فيه.