صور: عوض وأبو نعيم وأبو الريش يتابعون ترتيبات استقبال العائدين وتوزيعهم على مراكز الحجر

رام الله - دنيا الوطنتفقد كل من رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، د. محمد عوض، ووكيلي وزارتي الداخلية، والصحة، اللواء توفيق أبو نعيم، ود. يوسف أبو الريش، فجر اليوم الخميس، ترتيبات استقبال العالقين عبر (معبر رفح) وتوزيعهم على مراكز الحجر الصحي.جاء ذلك، خلال اجتماع مع خلية الأزمة بوزارة الداخلية في مقر العمليات المركزية بالوزارة.ويتواصل اليوم الخميس، فتح (معبر رفح البري) في كلا الاتجاهين، لليوم الثالث على التوالي.وبدأت مغادرة حافلات المسافرين باتجاه الأراضي المصرية، حيث تم تجهيزها منذ ساعات الصباح من قبل أطقم هيئة المعابر والحدود.وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الخميس، أن 418 مسافراً، غادروا غزة عبر (معبر رفح البري)، الأربعاء، في اليوم الثاني من فتح المعبر في الاتجاهين.