غزة: الاقتصاد تنفذ جولات ميدانية على مخازن ومحال الأسمنت ومواد البناء

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رام الله - دنيا الوطن

نفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، جولات ميدانية على مخازن ومحال بيع الإسمنت ومواد البناء بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وقالت مديرة مكتب وزارة الاقتصاد بمحافظة خانيونس، رباب عاشور: إن طواقم حماية المستهلك، قامت بتنفيذ جولات على مخازن التجار لرصد الكميات الموجودة في المخازن، وللتأكد من التزام التجار بالتسعيرة الرسمية، وعدم احتكار المواطنين.



وحذرت عاشور، التجار من رفع الأسعار أو احتكار الإسمنت، داعيةً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الخط المجاني للوزارة 1800112233.



وفي نفس السياق، قامت طواقم حماية المستهلك بمحافظة الوسطى خلال الجولات الميدانية، بتحرير 4 محاضر ضبط لـ 154 طناً من الإسمنت، بسبب قيام التاجر برفع الأسعار.



يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يمنع إدخال الإسمنت الى قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.