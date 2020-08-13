بعد استهداف مدرسة .. "التربية" بغزة تدعو المؤسسات الدولية والأمم المتحدة للجم الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

دانت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، الاعتداء الإسرائيلي على مدرسة الشاطئ الأساسية المشتركة (د) بمدينة غزة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن هذا الاعتداء يعد جريمة جديدة، تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ومؤسساته التعليمية على وجه الخصوص، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.



ودعت المؤسسات الدولية والأمم المتحدة إلى لجم هذا الاحتلال ومحاسبة قادته على كل الممارسات والاعتداءات التي تستهدف شعبنا الفلسطيني، والتي ترتقي لجرائم يعاقب عليها القانون الدولي.



وكان صاروخ إسرائيلي سقط في مدرسة ابتدائية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فجر اليوم الخميس، ما ألحق أضراراًَ بها.