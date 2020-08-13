حماس تستنكر استهداف الاحتلال لإحدى مدارس (أونروا) غرب غزة

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة (حماس)، د. باسم نعيم، استهداف الاحتلال لإحدى مدارس (أونروا)، غرب مدينة غزة، فجر اليوم الخميس، ما ألحق أضرارًا بالمدرسة، وعرّض حياة مئات الطلاب للخطر الشديد.



وقال في تصريح صحفي اليوم الخميس، نشره موقع حركة (حماس): إن استهداف المؤسسات المدنية، بما فيها المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، هو جريمة حرب، تُضاف إلى جرائم الحرب المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مدار الساعة، وفي أماكن تواجده كافة.



وأكد نعيم، أن هذا الحدث ليس الأول من نوعه، فقد تكرر استهداف الاحتلال للمؤسسات الدولية على مدار سنوات، رغم أنّها تتمتع بحماية دولية خاصة، ولكنّه تمادى في سلوكه كدولة فوق القانون، لأنه لم يُحاسب على جرائمه السابقة، واطمأن للغطاء الأمريكي في حمايته من الملاحقات القانونية.



ودعا نعيم المجتمع الدولي إلى استنكار هذه الجريمة، ومحاسبة الاحتلال وملاحقته كدولة وأفراد، بتقديمهم للعدالة في أسرع وقت، ووقف الدعم الدولي عنه، ومقاطعته وفرض العقوبات عليه.



وشدد على أهمية الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني؛ لنيل كامل حقوقه، والعمل بشكل عاجل وحازم وشامل لرفع الحصار عن قطاع غزة.



كما دعا نعيم إلى الاستمرار في دعم (أونروا) لضمان استمرار تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، إلى أن ينالوا حقوقهم بالحرية والعودة.