شؤون فلسطينية

الاحتلال يُسلم إخطارات بوقف البناء في النبي إلياس شرق قلقيلية

الاحتلال يُسلم إخطارات بوقف البناء في النبي إلياس شرق قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إخطارات بوقف البناء في قرية النبي إلياس شرق قلقيلية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية، محمد أبو الشيخ، بأنَّ سلطات الاحتلال، سلمت إخطارات هدم لمنازل قيد الإنشاء في المنطقة الشرقية الجنوبية للقرية، تعود للمواطنين عبد الكريم اشتيه، وهاشم سليم شاهين، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال، تحاول بكافة السبل السيطرة على الأرض، وحرمان المواطنين من حقهم في البناء والسكن.

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