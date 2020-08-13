هيئة الأسرى: الأسير المريض مقداد بحاجة لمتابعة طبية





وأضافت، أن الأسير المريض يوسف مصطفى حمدان مقداد (54 عاماً) من سكان مدينة غزة، والمعتقل منذ 14/11/2003، والمحكوم 21 عاماً، يعاني من عدة مشاكل صحية في سجون الاحتلال، ويشتكي من آلام في الظهر نتيجة للتحقيق القاسى وعدم المتابعة الطبية، وكذلك مشاكل في المعدة دون نقله للعرض على طبيب مختص.



وأكدت الهيئة، أن الأسرى المرضى، يعانون من عدم إجراء الفحوصات المخبرية الدورية والقيام بصور الأشعة، ومن عدم وجود طواقم طبية معالجة من إدارة السجون في ظل منع إدخال الطواقم الطبية المتخصصة من وزارة الصحة الفلسطينية وعدم تقديم العلاجات اللازمة أو إجراء العمليات الجراحية للأسرى.



وطالبت المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية؛ للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولى الإنسانى.



رام الله - دنيا الوطنطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الخميس، في إطار حملتها لنصرة وإنقاذ حياة الأسرى المرضى المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى المرضىفي السجون الاسرائيلية.