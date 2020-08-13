هل تتدحرج كرة اللهب في قطاع غزة إلى تصعيد إسرائيلي شامل؟

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خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير

حالة من عدم الإستقرار، تسود أجواء قطاع غزة، بالتزامن مع عودة البالونات الحارقة إلى العمل الميداني، وتزايد وتيرة القصف الإسرائيلي شبه اليومي للقطاع، عدا عن عدم الاستقرار الداخلي لدى دولة الاحتلال.. فهل تتدحرج كرة اللهب في قطاع غزة إلى تصعيد إسرائيلي شامل؟



المقاومة ستُصعد وإسرائيل سترد



قال الخبير الفلسطيني في الشؤون العسكرية، الدكتور واصف عريقات: نحن أمام موقفين، أولها الموقف الفلسطيني، الذي لم يعد يحتمل الحصار المفروض، وإدارة الظهر من قبل إسرائيل لكل الاتفاقيات السابقة، إضافة إلى كل هذه الإجراءات هناك أيضاً قصف شبه يومي واعتداءات شبه يوميه على قطاع غزة، فبالتي الموقف الفلسطيني، إن استمر الإسرائيلي في عناده، فبتقديري سيكون هناك تصعيد من قبل المقاومة الفلسطينية، وخاصة وحدات الإرباك الليلي، والبالونات الحارقة والمتفجرات.



وأضاف عريقات خلال حديثه مع "دنيا الوطن": " تصعيد المقاومة الفلسطينية، سيجلب بكل تأكيد ردود إسرائيلية، وربما تتدحرج الأمور إلى عدوان إسرائيلي، وخاصة أن الوضع الإسرائيلي في الداخل غير مستقر، وهناك تناقضات ومكائد ما بين القيادات السياسية الإسرائيلية، بالإضافة لوجود مظاهرات وقضايا جنائية ضد نتنياهو، ودعوة لانتخابات رابعة، فبالتالي كل هذه الأزمات يمكن لإسرائيل أن تصدرها عبر تصعيد وعدوان على قطاع غزة".



وأكمل: نحن أمام احتمالات مفتوحة، ربما تذهب إسرائيل للتصعيد والعدوان، ولكن هناك رأيان في إسرائيل، هناك نتنياهو الذي يريد عدواناً بسقف محدود ومحسوب، وبيني غانتس الذي يتربص بنتنياهو لا يأبه بنتائج أي عدوان لأن الخسائر، ستكون على نتنياهو، وبالتالي باب الاحتمالات مفتوح على مصراعيه.



عين إسرائيل على لبنان



بينما قال الخبير في الشؤون العسكرية، اللواء يوسف الشرقاوي: التركيز الإسرائيلي الآن منصب على لبنان، وهذا ما سيؤجل معركة غزة، إلا إذا استفز بيني غانتس بأقوال اليمين (إنها فرصتك الأخيرة لسحق قطاع غزة)، لكنني أعتقد أن غزة أذكى من المقاومة الأخرى، وتضرب عصب الاحتلال، وتقود المعركة بكل حنكه وبكل ذكاء.



وأضاف الشرقاوي في حديث مع "دنيا الوطن": " أسلحة غزة الحالية (البالونات الحارقة) أقرب إلى لعب الأطفال، لكنها تزعج إسرائيل كثيراً أكثر من الصواريخ حتى، وبالعودة إلى الصواريخ التجريبية التي تطلقها حماس، فهي موجهه للجبهة الداخلية الإسرائيلية، ما يحدث بين غزة وإسرائيل حالياً هي مناورة بالعتاد".



وحول استمرار المناوشات بالوتيرة الحالية، قال: قهر غزة قهر مبرمج، وله ما بعده، بالنهاية الهدف منه قهر الشعب الفلسطيني، هناك مشروع يُعد إلى قطاع غزة، ويُطبق بخطوات متسلسله.



وأكمل: قطاع غزة سيجري استنزافه، لأنه يشكل عقبة حالياً أمام دولة الاحتلال، ولكن الآن هم الاحتلال ينصب على الجبهة الشمالية؛ للخلاص من تلك الجبهة لأن الظروف مواتية حالياً، نظراً لما خلفه انفجار مرفأ لبنان، بالإضافة للتقليب الداخلي ضد المقاومة في لبنان".



تصعيد ليومين ثم هدنة بوساطة



أما المحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي، الدكتور عاهد فروانة، فقال: الواقع الذي يحدث في قطاع غزة لا يزال يدور في نفس المربع، وضمن قواعد ما يسمى باللعبة التي جرت في الماضي، والتي تجرب في الوقت الحالي، فنشاهد منذ حرب 2014 كان هناك بعض التسهيلات، التي تقوم بها دولة الاحتلال، وعندما يتم التراجع عنها أو إغلاقها نشاهد توتر الوضع الأمني، وبالتالي هذا الأمر ينعكس بصورة كبيرة على الأوضاع السياسية.



وأضاف فروانة خلال حديثة مع "دنيا الوطن": "الآن الجديد في هذا الموضوع، هو وجود وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس بالحكم، والذي كان دوماً يزاود على بنيامين نتنياهو قبل أن يدخل الحكومة في موضوع قطاع غزة، وكان يقول له بأنه يملك سياسة واضحة في التعامل مع القطاع، وأنه لن يكون هناك تفاهمات أو أي بوادر إنسانية إلا بالكشف عن مصير الجنود المفقودين في قطاع غزة".



وأكمل: بالطبع حينما تولى (غانتس) هذا الملف، ووزارة الجيش يريد أن يثبت بأنه لازال جاداً بما صرح به، ولكن هذا الأمر أيضاً محكوم بقواعد اللعبة التي تحدثنا عنها منذ البداية، رغم ما كان يصرح به خارج الحكومة، فعندما يدخل يكون هناك مجموعة من المحددات هي التي تفرض واقع التعامل مع قطاع غزة، لكن بالطبع يحاول أن يزيد من هذا الوتيرة شيئاً فشيئاً حتى يثبت أن لديه سياسة أكثر حزماً كما يدعي في هذا الشأن.



وأشار المختص بالشأن الإسرائيلي، الضوابط التي عليها المؤسسة الأمنية داخل دولة الاحتلال، لا تريد أن تتدهور الأمور إلى حالة حرب، وحتى حكومة الاحتلال لا تريد أن تتدهور الأمور، وتتدحرج كرة اللهب، لأكثر مما هو جارٍ في الوقت الحالي.



وأفاد أن قطاع غزة، قد يشهد كما شهد في الشهور الماضية تصعيداً ليوم أو يومين، ومن ثم تعود الأمور وتنتهي بتدخل الوسطاء، متمماً: "غانتس يحاول أن يقول بأنه أكثر حزماً، والآن يفرض منعاً للوقود وإغلاق البحر وقبله إغلاق المعابر، وأيضاً الرد بقصف على البالونات الحارقة، ولكن الاعتداءات ستبقى محدودة ومضبوطة ومحسوبة، ولا يردون أن تتدهور الأمور لحالة حرب".