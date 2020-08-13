التنمية: على أولياء أمور الأطفال التأكد من رخصة الحضانة قبل إيداع أطفالهم بها

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رام الله - دنيا الوطن

دعت الادارة العامة للأسرة والطفولة، بوزارة التنمية الاجتماعية، أولياء أمور الأطفال في سن الحضانة؛ لتوخي الحيطة والحذر عند إيداع أطفالهم في أي حضانة، والتأكد أن الحضانة مرخصة من قبل الوزارة، والرخصة سارية المفعول.



وحذرت من التعامل مع أية حضانة بيتيه، أو أية حضانة غير مرخصة، وأنها ستقوم بالعمل مع جهات الاختصاص بتحويل ملف أية حضانة أو ما يسمى بالحضانة البيتية أو الحضانة غير المرخصة إلى النيابة العامة، وملاحقة أصحابها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لعملها بدون ترخيص وعدم الالتزام بمعايير وشروط الصحة والسلامة العامة لحماية أطفال الحضانات .



وأوضحت، أن توفر الرخصة، يعني أن الحضانة، توفر جميع شروط الصحة العامة والأمان للأطفال، وفقاً للائحة تنظيم دور الحضانات، المعمول بها في دولة فلسطين.



وشددت على عدم إيداع الأطفال بما يسمى (بالحضانات البيتية) كونها غير مرخصة، ولا توفر شروط الأمان والسلامة العامة، مؤكدة أن الوزارة غير مسؤولة عن أي خلل، يحصل لأي طفل، يتم إيداعه في تلك الحضانات.



ودعت أصحاب الحضانات، التي انتهى ترخيصها، أن تقوم بتصويب أوضاعها بالسرعة الممكنة.



كما جددت التأكيد على قيام الوزارة بكافة مديرياتها بالزيارات الدورية من قبل مشرفي ومشرفات الحضانات ولجنة الفحص والرتخيص؛ للتأكد من ترخيص الحضانات في كل محافظة.