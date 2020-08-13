البرلمان اللبناني يُقر إعلان حالة الطوارئ في بيروت

أقر البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، إعلان حالة الطوارئ في العاصمة اللبنانية، بيروت، وذلك بعد أيام قليلة من انفجار كبير استهدف مرفأ العاصمة، وأدى إلى مقتل 172، وإصابة نحو 6000 آخرين.



وكانت قوات الأمن، انتشرت بكثافة في بيروت، لتمنع المحتجين من الوصول إلى مركز للمؤتمرات، بدأ فيه أعضاء مجلس النواب اجتماعاً للمرة الأولى منذ الانفجار.





وتم إغلاق الطرق إلى قصر (أونيسكو) على المشارف الجنوبية للعاصمة، حيث يعقد مجلس النواب اجتماعاته خلال أزمة (كورونا)، بالبوابات المعدنية توقعاً لاحتجاج المتظاهرين الغاضبين من النخبة السياسية التي يتهمونها بالمسؤولية عن الانفجار، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



من جهة أخرى، قالت السفارة الأمريكية في لبنان: إن من المتوقع أن يصل المسؤول الأمريكي ديفيد هيل إلى بيروت يوم الخميس للتأكيد على عدة رسائل منها الحاجة الملحة للإصلاحات المالية، وإصلاحات الحوكمة، وإنهاء الفساد المستشري، وتحقيق الشفافية.



واستقالت الحكومة اللبنانية، يوم الاثنين، بعد احتجاجات غاضبة على الانفجار، حيث أصيب فيها المئات في مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.



ونقلت (رويترز) عن مصدر قوله: إن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أحد أركان النخبة الطائفية، "يريد أيضاً توجيه رسالة سياسية- بأن البرلمان موجود- برغم كل الحديث عن انتخابات مبكرة، واستقالة أعضاء المجلس".



ويجري السياسيون مشاورات في مرحلة مبكرة بشأن تشكيل حكومة جديدة، وهي عملية معقدة في بلد يموج بالانقسامات السياسية، ويحكمه نظام لتقاسم السلطة على أساس طائفي.

رام الله - دنيا الوطن