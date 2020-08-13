إسرائيل: إجراء تجربة سريرية ناجحة على دواء لمعالجة مرضى (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مستشفى (هداسا عين كارم) الإسرائيلي، أنه أكمل بالتعاون مع شركة (كامادا) الإسرائيلية، تجربة سريرية ناجحة على دواء لمعالجة مرضى (كورونا).



ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد تم إنتاج الدواء الجديد من مضادات حيوية مبنية على سائل بلازما، تم استخراجها من أشخاص، سبق وأن أصيبوا بالفيروس، وتعافوا منه.



وجاء من المستشفى، أن ثلاثة مرضى (كورونا) كانوا يعانون التهاباً رئوياً، نتيجة أعراض الفيروس، قد غادروه بعد تلقيهم هذا الدواء.



ونقلت (مكان) عن مصادر في الشركة: إنها تستمر في التجارب أملاً في أن تفلح في المرحلة الآتية في إنتاج لقاح ضد الفيروس بناءً على التقنية المذكورة.



وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، أن 1609 إصابات، سجلت خلال 24 ساعة الماضية.



ويبلغ إجمالي أعداد مرضى (كوورنا) نحو 23 ألفاً و250، فيما توصف حالة حوالي 370 مصاباً بالخطيرة تخضع 112 حالة منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير، وتبلغ حصيلة الوفيات 639.