عاجل

  • إحصاء لوكالة الأنباء الفرنسية: عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في العالم تجاوز 750 ألف وفاة

  • محافظ قلقيلية: تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لمخالطين في المحافظة

دولي

إسرائيل: إجراء تجربة سريرية ناجحة على دواء لمعالجة مرضى (كورونا)

إسرائيل: إجراء تجربة سريرية ناجحة على دواء لمعالجة مرضى (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مستشفى (هداسا عين كارم) الإسرائيلي، أنه أكمل بالتعاون مع شركة (كامادا) الإسرائيلية، تجربة سريرية ناجحة على دواء لمعالجة مرضى (كورونا). 

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد تم إنتاج الدواء الجديد من مضادات حيوية مبنية على سائل بلازما، تم استخراجها من أشخاص، سبق وأن أصيبوا بالفيروس، وتعافوا منه. 

وجاء من المستشفى، أن ثلاثة مرضى (كورونا) كانوا يعانون التهاباً رئوياً، نتيجة أعراض الفيروس، قد غادروه بعد تلقيهم هذا الدواء.

ونقلت (مكان) عن مصادر في الشركة: إنها تستمر في التجارب أملاً في أن تفلح في المرحلة الآتية في إنتاج لقاح ضد الفيروس بناءً على التقنية المذكورة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، أن 1609 إصابات، سجلت خلال 24 ساعة الماضية.

ويبلغ إجمالي أعداد مرضى (كوورنا) نحو 23 ألفاً و250، فيما توصف حالة حوالي 370 مصاباً بالخطيرة تخضع 112 حالة منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير، وتبلغ حصيلة الوفيات 639.

أخبار ذات صلة

وسط توتر مع تركيا.. فرنسا تنشر طائرتي (رافال) وسفينة حربية بشرق المتوسط

وسط توتر مع تركيا.. فرنسا تنشر طائرتي (رافال) وسفينة حربية بشرق المتوسط

ألمانيا: تسجيل 1445 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

ألمانيا: تسجيل 1445 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

واشنطن تُوجه تهديداً لروسيا بشأن مزاعم دفع مكافآت لطالبان مقابل قتل جنود أمريكيين

واشنطن تُوجه تهديداً لروسيا بشأن مزاعم دفع مكافآت لطالبان مقابل قتل جنود أمريكيين

الهند: تسجيل زيادة قياسية بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الهند: تسجيل زيادة قياسية بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فيديو.. إسرائيل تُجري تجربة على منظومة الدفاع الجوي &#34;حيتس 2&#34;

فيديو.. إسرائيل تُجري تجربة على منظومة الدفاع الجوي "حيتس 2"

شاهد.. القيادة المركزية الأمريكية: قوات إيرانية تستولي على سفينة بالمياه الدولية

شاهد.. القيادة المركزية الأمريكية: قوات إيرانية تستولي على سفينة بالمياه الدولية

بالقراءة الأولى.. (كنيست) يوافق على تأجيل إقرار الميزانية

بالقراءة الأولى.. (كنيست) يوافق على تأجيل إقرار الميزانية

إسرائيل تُعلن احباط هجوم الكتروني ضد هيئة الصناعات الدفاعية الاسرائيلية

إسرائيل تُعلن احباط هجوم الكتروني ضد هيئة الصناعات الدفاعية الاسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تُحرر 60 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

"الاقتصاد" بغزة تُحرر 60 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

حركة المجاهدين: استهداف الاحتلال لمدرسة الشاطئ الابتدائية يتطلب وقفة جدية لردعه

حركة المجاهدين: استهداف الاحتلال لمدرسة الشاطئ الابتدائية يتطلب وقفة جدية لردعه

مركز حقوقي يستنكر إغلاق الاحتلال للمعبر التجاري الوحيد للقطاع وتقليص مساحة الصيد

مركز حقوقي يستنكر إغلاق الاحتلال للمعبر التجاري الوحيد للقطاع وتقليص مساحة الصيد

&#34;الميزان&#34;: قوات الاحتلال تصعد من هجماتها تجاه قطاع غزة

"الميزان": قوات الاحتلال تصعد من هجماتها تجاه قطاع غزة

الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بـ 18 قضية سرقة بنابلس

الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بـ 18 قضية سرقة بنابلس

أبو الريش: طواقمنا تعكف على متابعة الحالة الصحية للعائدين على مدار الساعة

أبو الريش: طواقمنا تعكف على متابعة الحالة الصحية للعائدين على مدار الساعة

دائرة اللاجئين بالديمقراطية: نستغرب استمرار إغلاق مراكز الخدمة الاجتماعية لـ (أونروا) بغزة

دائرة اللاجئين بالديمقراطية: نستغرب استمرار إغلاق مراكز الخدمة الاجتماعية لـ (أونروا) بغزة

مخطط استيطاني لتهويد مقبرة الصدّيق الإسلامية في &#34;عرابة البطوف&#34;

مخطط استيطاني لتهويد مقبرة الصدّيق الإسلامية في "عرابة البطوف"

منوعات

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

فنانان شهيران إلى القضاء بسبب أغنية &#34;ابن الجيران&#34; لنانسي عجرم

فنانان شهيران إلى القضاء بسبب أغنية "ابن الجيران" لنانسي عجرم

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر وأحمد فلوكس

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر وأحمد فلوكس

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

تدهور الحالة الصحية لـ &#34;فيروز&#34;

تدهور الحالة الصحية لـ "فيروز"

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

عربي

البرلمان اللبناني يُقر إعلان حالة الطوارئ في بيروت

البرلمان اللبناني يُقر إعلان حالة الطوارئ في بيروت

مصر: 129 حالة إصابة بفيروس (كورونا) و24 وفاة خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 129 حالة إصابة بفيروس (كورونا) و24 وفاة خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: تسجيل أسوأ حصيلة يومية لفيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل أسوأ حصيلة يومية لفيروس (كورونا)

الأردن: عملية احتيال من قبل مدير خزينة بنك بملايين الدنانير

الأردن: عملية احتيال من قبل مدير خزينة بنك بملايين الدنانير