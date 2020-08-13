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علماء مختبر ووهان يرفضون مزاعم تسرب فيروس كورونا الجديد ويدعون إلى تعاون دولي

رام الله - دنيا الوطن
ذكر علماء فيروسات صينيون لوسائل إعلام أمريكية يوم الاثنين أن فيروس كورونا المستعر حاليا "من المستحيل أن يكون قد تسرب من المختبر"، داعين إلى مزيد من التعاون الدولي خلال الفترة المضطربة الناتجة عن الجائحة.  وقال يوان تشي مينغ، مدير مختبر ووهان الوطني للسلامة البيولوجية، لشبكة ((إن بي سي نيوز))، وهي أول وسيلة إعلامية غربية تمت دعوتها لزيارة المعهد منذ تفشي كوفيد-19 في الصين "لقد أكدت مرارا أنه في 30 ديسمبر، تعاملنا مع عينات الالتهاب الرئوي الشبيه بالسارس أو الالتهاب الرئوي مجهول السبب والمرسلة من المستشفى". 

"إننا لم نواجه فيروس كورونا الجديد من قبل...من المستحيل أن يكون قد تسرب من المختبر"، هكذا أكد يوان. 

وأيدت تصريحاته وانغ يان يي، مديرة معهد ووهان لعلم الفيروسات، والتي قالت في مقابلتها مع ((إن بي سي نيوز)) إن الحقيقة المتمثلة في عدم إصابة أي من علماء المعهد بالفيروس جعلت من المستبعد تماما أن يكون الفيروس قد تسرب من المختبر. 

تأسس معهد ووهان لعلم الفيروسات في خمسينيات القرن الماضي، وهو منظمة بحثية شهيرة أصبحت أول مختبر صيني للسلامة الأحيائية من المستوى الرابع (بي إس إل-4). وفي أعقاب جائحة كوفيد-19، كان المعهد محور نظريات مؤامرة متعددة مفادها أن الفيروس قد تسرب منه. 

بيد أن هناك إجماعا بين المجتمع الأكاديمي الدولي على أن نظرية التسرب لا تستند إلى دليل وأن الفيروس له أصل طبيعي. 

أوضح أنتوني فاوتشي، خبير الأمراض المعدية والمسؤول الصحي في الولايات المتحدة، أن الأدلة العلمية الحالية تُظهر أنه من غير المرجح تماما أن يكون الفيروس من صنع الإنسان. 

كما أشار بيتر داسزاك، مدير (إيكو هيلث ألاينس)، وهي شبكة عالمية غير ربحية تطور حلولا للوقاية من الأوبئة، إلى أنه "لا يوجد دليل على الإطلاق على تسربه من مختبر". 

وفي الواقع، على الرغم من الادعاءات المتكررة التي أطلقتها الإدارة الأمريكية بأن كوفيد-19 نشأ من مختبر أبحاث أو سوق رطب في ووهان، فقد فشلت في تقديم أي دليل لدعم مزاعمها. 

ووفقا لـ((إن بي سي نيوز))، قال مسؤولو مخابرات أمريكيون حاليون وسابقون في إبريل إن وكالات التجسس استبعدت أن يكون فيروس كورونا الجديد من صنع الإنسان. 

وفي مواجهة جدل محتدم حول نظرية التسرب، قالت وانغ مديرة معهد ووهان لعلم الفيروسات إنه "من المؤسف أن يتم استهدافنا ككبش فداء لأصل الفيروس". 

ورغم استهدافهم بشكل ظالم، دعا الخبراء الصينيون إلى مزيد من التعاون الدولي وسط جائحة كوفيد-19 المدمرة.

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