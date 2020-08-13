تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قلقيلية





وقال المحافظ، اللواء رافع رواجبة في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إن هناك عدداً من العينات ننتظر نتائجها، سيتم الإعلان عنها حال ظهورها.



وبذلك، يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة بفيروس (كورونا)، في المحافظة 134 إصابة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية، اليوم الخميس، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، لمخالطين في المدينة.