شؤون فلسطينية

فتح معبر رفح لليوم الثالث على التوالي ومغادرة 418 الأربعاء

فتح معبر رفح لليوم الثالث على التوالي ومغادرة 418 الأربعاء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يتواصل اليوم الخميس، فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين، لليوم الثالث على التوالي.

وتقوم وزارة الداخلية بغزة، بتسهيل مغادرة ووصول المسافرين والعالقين عبر المعبر، في الأخير من فتحه استثنائياً في الاتجاهين.

وبدأت مغادرة حافلات المسافرين باتجاه الأراضي المصرية، حيث تم تجهيزها منذ ساعات الصباح من قبل أطقم هيئة المعابر والحدود.

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الخميس، أن 418 مسافراً، غادروا غزة عبر (معبر رفح البري)، الأربعاء، في اليوم الثاني من فتح المعبر في الاتجاهين.

وقال العميد فؤاد أبو بطيحان، مدير عام الهيئة، أن أطقم الهيئة، سهّلت مغادرة 418 مسافراً عبر المعبر، أمس الأربعاء، في حين وصل قطاع غزة 590 عائداً من العالقين في الجانب المصري.

وأضاف أبو بطيحان، أنه تم نقل جميع المسافرين العائدين إلى غزة إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي، وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس (كورونا)، وبإشراف أطقم وزارة الصحة.

وبيّن أن 64 مسافراً، تم إرجاعهم من قبل الجانب المصري خلال عمل المعبر، أمس، مشيراً إلى أنه تم نقلهم إلى مراكز الحجر الصحي؛ لقضاء مدة 21 يوماً كإجراء احترازي.

يذكر، أن العمل بمعبر رفح، شهد الثلاثاء، وصول 503 عالقين ومغادرة 396 مسافراً، في اليوم الأول من أيام عمله استثنائياً.

ويستمر فتح (معبر رفح)، الخميس، في اليوم الثالث والأخير من فتحه استثنائياً، حيث يتم تسهيل مغادرة المسافرين من الفئات التي تم تحديدها مسبقاً، إلى جانب استقبال أعداد جديدة من العالقين القادمين من مصر.

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