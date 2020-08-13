شؤون فلسطينية

هل فرضت وزارة الزراعة بغزة رسوماً جديدة على (عجوة أريحا) وبضائع الضفة واعتبرتها أجنبية؟

هل فرضت وزارة الزراعة بغزة رسوماً جديدة على (عجوة أريحا) وبضائع الضفة واعتبرتها أجنبية؟
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، بقطاع غزة، أدهم البسيوني، ما تحدث عنه بعض التجار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وكالات الأنباء، بفرض رسوم مالية جديدة على (العجوة) المستوردة من مدينة أريحا بشكل خاص، وعلى كافة البضائع المستوردة من الضفة الغربية بشكل عام.

وقال البسيوني في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": لم يتقدم لدينا أي تاجر بطلب تسويق العجوة من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، بأي حال من الأحوال، ولو قدم لنا أي تجار طلب، فليس لدينا أي إشكالية في استيرادها دون أي رسوم إضافية، باعتبارنا وطناً واحداً.

وأوضح، أن ما يمنع استيراده هي البضائع المستوردة من خارج الوطن، أي من خارج فلسطين، فقط لا غير، وذلك دعماً للمنتج المحلي، في الضفة الغربية وقطاع غزة، متمماً، "بالتالي غير دقيق أنه تم منع استيراد العجوة أو فرض رسوم على استيرادها من الضفة لغزة، هذا أمر غير صحيح على الإطلاق".

وشدد الناطق باسم وزارة الزراعة، على أن كل البضائع التي يتم تسويقها من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، تُعامل كالوطن الواحد، ولا يُفرض عليها أي رسوم.

وكشف أن ما يُطلب من التجار، هو إذن نقل للتأكد من أن البضائع قادمة من الضفة الغربية، وليست مهربة إلينا من أراضي الـ 48، مكملاً: "كل الإجراءات ميسرة من أجل دعم المنتج المحلي، ولا يوجد أي معيقات في دخول البضائع من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، فقط ما نطلبه إذن نقل مُسبق؛ للتأكد من أن كل البضائع، تأتي إلينا من وطننا بالضفة الغربية".   

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