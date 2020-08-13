وسط توتر مع تركيا.. فرنسا تنشر طائرتي (رافال) وسفينة حربية بشرق المتوسط

سفينة تركية للتنقيب شرقي المتوسط

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، اليوم الخميس، إن فرنسا ستنشر طائرتين مقاتلتين من طراز (رافال) والفرقاطة (لافايت) بشرق البحر المتوسط.



يأتي ذلك، في إطار خطة لدعم وجودها العسكري في المنطقة، وسط مؤشرات على توتر مع تركيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعا تركيا إلى وقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في مياه متنازع عليها بالمنطقة، وهي أنشطة زادت التوتر بين تركيا واليونان.



وأرسلت تركيا، سفينة أبحاث للمسح الزلزالي في المنطقة المتنازع عليها شرق البحر المتوسط، في خطوة دفعت اليونان إلى رفع حالة التأهب.



وتهدف المهمة إلى التنقيب عن رواسب نفط وغاز محتملة، جنوب جزيرة "كاستيلوريزو" اليونانية.



ودعا رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى اجتماع مع قادة الجيش يوم الاثنين، بعد أن أصدرت تركيا تحذيراً بحرياً دولياً، يُعرف باسم (نافتكس)، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).