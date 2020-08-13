دولي

وسط توتر مع تركيا.. فرنسا تنشر طائرتي (رافال) وسفينة حربية بشرق المتوسط

وسط توتر مع تركيا.. فرنسا تنشر طائرتي (رافال) وسفينة حربية بشرق المتوسط
سفينة تركية للتنقيب شرقي المتوسط
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، اليوم الخميس، إن فرنسا ستنشر طائرتين مقاتلتين من طراز (رافال) والفرقاطة (لافايت) بشرق البحر المتوسط.

يأتي ذلك، في إطار خطة لدعم وجودها العسكري في المنطقة، وسط مؤشرات على توتر مع تركيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعا تركيا إلى وقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في مياه متنازع عليها بالمنطقة، وهي أنشطة زادت التوتر بين تركيا واليونان.

وأرسلت تركيا، سفينة أبحاث للمسح الزلزالي في المنطقة المتنازع عليها شرق البحر المتوسط، في خطوة دفعت اليونان إلى رفع حالة التأهب.

وتهدف المهمة إلى التنقيب عن رواسب نفط وغاز محتملة، جنوب جزيرة "كاستيلوريزو" اليونانية.

ودعا رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى اجتماع مع قادة الجيش يوم الاثنين، بعد أن أصدرت تركيا تحذيراً بحرياً دولياً، يُعرف باسم (نافتكس)، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

أخبار ذات صلة

ألمانيا: تسجيل 1445 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

ألمانيا: تسجيل 1445 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

واشنطن تُوجه تهديداً لروسيا بشأن مزاعم دفع مكافآت لطالبان مقابل قتل جنود أمريكيين

واشنطن تُوجه تهديداً لروسيا بشأن مزاعم دفع مكافآت لطالبان مقابل قتل جنود أمريكيين

الهند: تسجيل زيادة قياسية بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الهند: تسجيل زيادة قياسية بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فيديو.. إسرائيل تُجري تجربة على منظومة الدفاع الجوي &#34;حيتس 2&#34;

فيديو.. إسرائيل تُجري تجربة على منظومة الدفاع الجوي "حيتس 2"

شاهد.. القيادة المركزية الأمريكية: قوات إيرانية تستولي على سفينة بالمياه الدولية

شاهد.. القيادة المركزية الأمريكية: قوات إيرانية تستولي على سفينة بالمياه الدولية

بالقراءة الأولى.. (كنيست) يوافق على تأجيل إقرار الميزانية

بالقراءة الأولى.. (كنيست) يوافق على تأجيل إقرار الميزانية

إسرائيل تُعلن احباط هجوم الكتروني ضد هيئة الصناعات الدفاعية الاسرائيلية

إسرائيل تُعلن احباط هجوم الكتروني ضد هيئة الصناعات الدفاعية الاسرائيلية

إسرائيل: (كنيست) تُصادق على إرجاء تمرير &#34;الميزانية&#34; واتهامات بين نتنياهو ورئيس المعارضة

إسرائيل: (كنيست) تُصادق على إرجاء تمرير "الميزانية" واتهامات بين نتنياهو ورئيس المعارضة

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قلقيلية

تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قلقيلية

الاحتلال يشق طريقاً استيطانية ويجرف أراضٍ في كفر اللبد شرق طولكرم

الاحتلال يشق طريقاً استيطانية ويجرف أراضٍ في كفر اللبد شرق طولكرم

برعاية (جوال).. إطلاق بطولة كأس فلسطين لكرة اليد في المحافظات الجنوبية

برعاية (جوال).. إطلاق بطولة كأس فلسطين لكرة اليد في المحافظات الجنوبية

الخليل: لجان السلامة العامة تُخالف ست منشآت وتوجه التنبيه لـ ثماني أخرى

الخليل: لجان السلامة العامة تُخالف ست منشآت وتوجه التنبيه لـ ثماني أخرى

&#34;مهجة القدس&#34;: محكمة الاحتلال تثبت الاعتقال الإداري بحق المضرب عن الطعام ماهر الأخرس

"مهجة القدس": محكمة الاحتلال تثبت الاعتقال الإداري بحق المضرب عن الطعام ماهر الأخرس

محافظة الخليل تُصدر عدة قرارات بشأن المدارس المغلقة بسبب (كورونا)

محافظة الخليل تُصدر عدة قرارات بشأن المدارس المغلقة بسبب (كورونا)

إصابة شابين برصاص الاحتلال قرب جدار التوسع العنصري في طولكرم

إصابة شابين برصاص الاحتلال قرب جدار التوسع العنصري في طولكرم

محافظة طوباس: تسجيل إصابة جديدة لشاب من سكان (تياسير) بفيروس (كورونا)

محافظة طوباس: تسجيل إصابة جديدة لشاب من سكان (تياسير) بفيروس (كورونا)

منوعات

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر وأحمد فلوكس

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر وأحمد فلوكس

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

تدهور الحالة الصحية لـ &#34;فيروز&#34;

تدهور الحالة الصحية لـ "فيروز"

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

أول تعليق لعروسة محمد عساف بعد الزفاف

أول تعليق لعروسة محمد عساف بعد الزفاف

عربي

مصر: 129 حالة إصابة بفيروس (كورونا) و24 وفاة خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 129 حالة إصابة بفيروس (كورونا) و24 وفاة خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: تسجيل أسوأ حصيلة يومية لفيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل أسوأ حصيلة يومية لفيروس (كورونا)

للراحة والاستجمام.. العاهل السعودي يصل منطقة نيوم قرب البحر الأحمر

للراحة والاستجمام.. العاهل السعودي يصل منطقة نيوم قرب البحر الأحمر

شاهد: حريق هائل في ميدان الرماية بمدينة الجيزة المصرية

شاهد: حريق هائل في ميدان الرماية بمدينة الجيزة المصرية