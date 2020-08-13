شؤون فلسطينية

الاحتلال يشق طريقاً استيطانية ويجرف أراضٍ في كفر اللبد شرق طولكرم

الاحتلال يشق طريقاً استيطانية ويجرف أراضٍ في كفر اللبد شرق طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بشق طريق استيطانية وتجريف أراضٍ شرق طولكرم.

وقال رئيس بلدية كفر اللبد، إيهاب غزالة: إن قوات الاحتلال، جرفت أراضٍ في منطقة "راس المسيد"، التي تقع في محيط بلدة كفر اللبد، وعزبة الحفاصي التابعة لها وضاحية ذنابة، وشقت طريقاً استيطانية بطول (10) كم، تصل إلى مستوطنة (أفني حيفتس) المقامة على أراضي البلدة.

وأضاف أن هذه الأراضي التي تبلغ مساحتها ما يقارب 600 دونم تقع ضمن دائرة الاستهداف من قبل المستوطنين، وتتعرض لاعتداءات مستمرة، مشيراً إلى أن أي محاولة من قبل المواطنين أو المؤسسات الزراعية للعمل فيها أو استصلاحها، يقوم المستوطنون بتخريبها، والاستيلاء على أية آلية زراعية، تعمل فيها، وإرهاب أصحابها تحت تهديد السلاح.

وأوضح،  أن هذه الأراضي تم تسجيلها حديثاً في دائرة التسوية ومسجلة لدى الطابو، ووصلت أوراق تسجيلها للبلدية قبل أيام، وأن استيلاء المستوطنين على هذه الطريق، سيؤدي إلى إغلاق البلدة وعزلها من جهتها الغربية، كونها الطريق التي تصل لضاحية ذنابة، ومنها لمدينة طولكرم.

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