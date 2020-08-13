برعاية (جوال).. إطلاق بطولة كأس فلسطين لكرة اليد في المحافظات الجنوبية

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رام الله - دنيا الوطن

انطلقت مساء يوم الأربعاء، بطولة كأس فلسطين لكرة اليد، التي حملت هذا العام اسم الراحل "أحمد الكرد"، على ملعب خلف العجلة، بنادي البريج في المحافظة الوسطى، بمباراة افتاحية جمعت فريقي نادي اتحاد دير البلح، ونادي خدمات البريج، برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وشركة الاتصالات الخلوية (جوال).



وكانت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد الفلسطيني، قد أعلنت الشهر الماضي عن تحديد الثاني عشر من آب/ أغسطس موعداً لإطلاق البطولة، داعين الأندية المشاركة للاستعداد لها، كما ونشرت جدول اللقاءات المحددة للبطولة، والتي بدأت اليوم بلقاء خدمات البريج، واتحاد دير البلح في المنطقة الوسطى على ملعب نادي خدمات البريج، وبلقاء خدمات النصيرات مع شباب خانيونس على صالة أبو يوسف النجار جنوب القطاع، لتستكمل اللقاءات حسب الجدول، ومن المفترض أن تكون المباراة النهائية في السابع والعشرين من الشهر الحالي.



تجدر الإشارة إلى أن شركة (جوال) راعي الرياضة الفلسطينية، تقدم دعمها المستمر لعدد كبير من الرياضات الفلسطينية، أهمها كرة القدم والسلة واليد والطائرة برعايات سنوية لها، إلى جانب رعايتها تجهيز البنية التحتية لعدد كبير من المنشآت الرياضية.