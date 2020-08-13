الداخلية: سيناريو الإغلاق الشامل مازال موجوداً وقائماً

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، العميد د. غسان نمر، صباح اليوم الخميس، أن سيناريو الإغلاق الشامل في الضفة الغربية، مازال قائماً وموجوداً في حال ارتفاع كبير في أعداد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد.



وقال نمر: "السيناريو يبقى موجوداً بحالة زيادة أعداد المصابين، حيث ستضطر الحكومة لاتخاذ إجراءات مشددة مجدداً، حتى يتفهم المواطن بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.



وأضاف: هذه القرارات، تعتمد على مدى التزام المواطن باجراءات الوقاية، ومحافظته على نفسه وعائلته من هذا الفيروس.



وأشار إلى أن كافة المحافظات، تفتح كافة الأيام حالياً، ولا وجود لإغلاق لا ساعات أو إغلاق مناطق، باستثناء أهالينا في 48 الذين نأمل منهم عدم الدخول إلى أراضي الضفة الغربية للسيطرة على الفيروس.



وأوضح، أن القرارات التي تم اتخاذها أمس، جاءت بناء على توصيات بفتح كافة القطاعات من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني؛ لعودة الحياة لكافة القطاعات في المجتمع الفلسطيني.



وأشار نمر إلى أن التخوف، يبقى موجوداً من عودة انتشار كبيرة للفيروس، وبعثرة الخارطة الوبائية، كما نشهد في محافظة الخليل حتى الآن لا يوجد خارطة واضحة للفيروس.