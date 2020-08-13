الخليل: لجان السلامة العامة تُخالف ست منشآت وتوجه التنبيه لـ ثماني أخرى

أكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات، بأن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة، قامت بجولات ميدانية في مدينة الخليل، دورا والخط الغربي، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.



وقالت المحافظة في تصريح عبر صفحتها على (فيسبوك): إنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، تم زيارة ومتابعة 159 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 128 منها بشروط السلامة العامة.



وتمت مُخالفة ست منشآت غير ملتزمة بإجراءات السلامة، فيما

وجهت اللجان، التنبيه الشديد لثماني منشآت غير ملتزمة، وتم عمل 17 تعهداً للالتزام بالإجراءات.

رام الله - دنيا الوطن