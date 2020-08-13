شؤون فلسطينية

"مهجة القدس": محكمة الاحتلال تثبت الاعتقال الإداري بحق المضرب عن الطعام ماهر الأخرس

"مهجة القدس": محكمة الاحتلال تثبت الاعتقال الإداري بحق المضرب عن الطعام ماهر الأخرس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مؤسسة (مهجة القدس) للشهداء والأسرى والجرحى؛ بأن ما تسمى محكمة  (عوفر) العسكرية الإسرائيلية، ثبتت أمر الاعتقال الإداري، بحق الأسير المضرب عن الطعام المجاهد ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس (49 عاماً) لمدة 4 شهور.

وأوضحت (مهجة القدس)، أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 27/07/2020م، وفور اعتقاله أعلن عن إضرابه عن الطعام، وهو يقبع حالياً في زنازين العزل الانفرادي بسجن (عوفر) ومازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (17) على التوالي، رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي، تحويله للاعتقال الإداري بدون أن يوجه له أي اتهام.

وأشارت إلى أن الأسير الأخرس، ممتنع عن الطعام وفقط يشرب الماء، وأيضاً ممتنع عن تناول الدواء، رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الجائر بحقه لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي، ويعاني حالياً من دوخة وآلام في أنحاء جسده.

يذكر، أن الأسير ماهر الأخرس من سكان بلدة سيلة الظهر قضاء مدينة جنين،  شمال الضفة المحتلة، وولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، ولديه خمسة أبناء، ويعاني من ارتفاع الضغط، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال،  حيث أمضى في الأسر نحو خمسة أعوام.

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