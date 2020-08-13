محافظة الخليل تُصدر عدة قرارات بشأن المدارس المغلقة بسبب (كورونا)

كما قرر المحافظ، جبرين البكري، استمرار إغلاق الشعبتين (أ) و (ب) في مدرسة (بنات بيت أمر) الثانوية، وانتظام الدوام لباقي الشعب.



وقرر البكري انتظام الدوام في مدرستي (ذكور صوريف الثانوية)، و(بنات صوريف الثانوية) ودخول المصابين (الطالب والطالبة) للحجر في حال ثبتت إصابتهم.



وتم الاطلاع على سير الدوام في عدد من مدارس المحافظة، والتي أظهرت الالتزام التام بالبروتوكول الصحي بالتباعد، وتقسيم الشعب إلى قسمين، وارتداء الكمامات.

