محافظة الخليل تُصدر عدة قرارات بشأن المدارس المغلقة بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قررت محافظة الخليل، استمرار إغلاق مدرستي (بنات العروب الثانوية) و(ذكور العروب الثانوية)، حتى صباح يوم الأحد المقبل.
قررت محافظة الخليل، استمرار إغلاق مدرستي (بنات العروب الثانوية) و(ذكور العروب الثانوية)، حتى صباح يوم الأحد المقبل.
جاء ذلك، في تصريح للمحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، بناءً على توصيات لجنة المحافظة الخاصة بالعودة للمدارس.
وقرر البكري انتظام الدوام في مدرستي (ذكور صوريف الثانوية)، و(بنات صوريف الثانوية) ودخول المصابين (الطالب والطالبة) للحجر في حال ثبتت إصابتهم.
وتم الاطلاع على سير الدوام في عدد من مدارس المحافظة، والتي أظهرت الالتزام التام بالبروتوكول الصحي بالتباعد، وتقسيم الشعب إلى قسمين، وارتداء الكمامات.
كما قرر المحافظ، جبرين البكري، استمرار إغلاق الشعبتين (أ) و (ب) في مدرسة (بنات بيت أمر) الثانوية، وانتظام الدوام لباقي الشعب.
وقرر البكري انتظام الدوام في مدرستي (ذكور صوريف الثانوية)، و(بنات صوريف الثانوية) ودخول المصابين (الطالب والطالبة) للحجر في حال ثبتت إصابتهم.
وتم الاطلاع على سير الدوام في عدد من مدارس المحافظة، والتي أظهرت الالتزام التام بالبروتوكول الصحي بالتباعد، وتقسيم الشعب إلى قسمين، وارتداء الكمامات.
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