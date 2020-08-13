إصابة شابين برصاص الاحتلال قرب جدار التوسع العنصري في طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب اليوم الخميس، شابان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بوابتي جدار الضم والتوسع العنصري في فرعون جنوب طولكرم وشويكة شمالها.



وذكرت مصادر طبية في مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، أن شابين،وصلا إلى قسم الطوارئ في المستشفى، بعد إصابتهما برصاص الاحتلال في القدم، وجرى تقديم العلاج لهما.