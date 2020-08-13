(أونروا) تُصدر بياناً بشأن سقوط صاروخ إسرائيلي بمدرسة تابعة لها بغزة





وقالت في البيان: إنها ننتظر التقرير لوصف طبيعة الضرر والجسم غير المنفجر، وفي اللحظة التي تثبت فيها الحقائق بالشكل الصحيح والنهائي: "فإننا سننظر في الخطوات التالية بما في ذلك إخطار جميع المعنيين، ومطالبة المسؤولين عن ذلك بتحمل مسؤولياتهم".





وفيما يلي نص البيان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:





حتى هذه اللحظة، حسب المعلومات الواردة، فإنه يبدو أن مدرسة الشاطئ الابتدائية المشتركة (د) التابعة لـ (أونروا) قد تضررت جراء غارة إسرائيلية الليلة الماضية، وعلى ما يبدو حتى هذه اللحظة، فإن الجسم لم ينفجر، لم يسمح بدخول أطفال المدرسة، وتم إغلاق المدرسة الآن.





إننا ننتظر التقرير لوصف طبيعة الضرر والجسم غير المنفجر، وفي اللحظة التي تثبت فيها الحقائق بالشكل الصحيح والنهائي، فإننا سننظر في الخطوات التالية، بما في ذلك إخطار جميع المعنيين، ومطالبة المسؤولين عن ذلك بتحمل مسؤولياتهم.





وبمجرد إبلاغنا بأن المكان آمن، فستقوم فرق الصيانة والنظافة التابعة لـ (أونروا) بمباشرة عملها في المدرسة.





وأفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة بسقوط صاروخ من طائرة إسرائيلية مُسيرة على مدرسة ابتدائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة فجر اليوم، محدثاً أضراراً في المكان.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم إخلاء المدرسة من الطلبة، في حين تعمل فرق شرطة هندسة المتفجرات على إزالة مخلفات الصاروخ، واستبعاد الخطر الناجم عنه.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، عدة غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنعلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الخميس، على سقوط صاروخ إسرائيلي على مدرسة تابعة لها غرب مدينة غزة، دون انفجاره فجر اليوم.