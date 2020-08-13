محافظة طوباس: تسجيل إصابة جديدة لشاب من سكان (تياسير) بفيروس (كورونا)





وبذلك، يرتفع عدد الحالات النشطة بالفيروس في المحافظة إلى خمس حالات.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في المحافظة.وقالت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك): "تسجيل إصابة جديدة لشاب من سكان (تياسير) بالفيروس".