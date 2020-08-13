محافظة طوباس: تسجيل إصابة جديدة لشاب من سكان (تياسير) بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في المحافظة.
وقالت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك): "تسجيل إصابة جديدة لشاب من سكان (تياسير) بالفيروس".
أعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في المحافظة.
وقالت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك): "تسجيل إصابة جديدة لشاب من سكان (تياسير) بالفيروس".
وبذلك، يرتفع عدد الحالات النشطة بالفيروس في المحافظة إلى خمس حالات.
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