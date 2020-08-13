محافظ سلفيت: إصابة معلمة بمدرسة "دير استيا" الثانوية للبنين بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، إصابة معلمة في إحدى مدارس الثانوية بفيروس (كورونا) في بلدة دير استيا.
أعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، إصابة معلمة في إحدى مدارس الثانوية بفيروس (كورونا) في بلدة دير استيا.
وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن "زوجة مصاب دير استيا، تبين أنها مصابة، وهي معلمة في مدرسة دير استيا الثانوية للبنين".
وأضاف كميل: أنه تم اتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع مديري التربية والصحة، حيث تم حجر طلبة التوجيهي، ومن خالط المعلمة.
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