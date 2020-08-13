محافظ سلفيت: إصابة معلمة بمدرسة "دير استيا" الثانوية للبنين بفيروس (كورونا)





وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن "زوجة مصاب دير استيا، تبين أنها مصابة، وهي معلمة في مدرسة دير استيا الثانوية للبنين".





وأضاف كميل: أنه تم اتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع مديري التربية والصحة، حيث تم حجر طلبة التوجيهي، ومن خالط المعلمة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، إصابة معلمة في إحدى مدارس الثانوية بفيروس (كورونا) في بلدة دير استيا.