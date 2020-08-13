مصر: 129 حالة إصابة بفيروس (كورونا) و24 وفاة خلال 24 ساعة الماضية

سجلت مصر 129 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة الماضية.





كما أعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد، عبر صفحتها على (فيسبوك)، تسجيل 26 حالة وفاة مقارنة مع 24، يوم الثلاثاء.



وأكدت الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى يوم الأربعاء، هو 95963 حالة.





ومن ضمن الحالات، 55901 حالة تم شفاؤها، و5085 حالة وفاة.





رام الله - دنيا الوطن