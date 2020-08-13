شؤون فلسطينية

فلسطين للدراسات: الاحتلال يصدر (665) قراراً إدارياً منذ بداية العام الحالي

فلسطين للدراسات: الاحتلال يصدر (665) قراراً إدارياً منذ بداية العام الحالي
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأنه رغم جائحه (كورونا) والدعوات لإطلاق سراح الأسرى الاداريين المعتقلين بدون تهمه، الا ان محاكم الاحتلال العسكرية واصلت اصدار الاوامر الادارية بحق الاسرى الفلسطينيين، حيث رصد (665) قرار ادارى منذ بداية العام الحالي.

وقال المركز " بأن الاحتلال لم يتوقف عن اصدار اوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل واسع  دون مراعاة للمعايير والشروط التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في اطار ضيق، حيث طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، واصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز، رياض الأشقر، بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام  (426) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (6) مرات لبعض الأسرى، بينما (239) قرارا ادارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين اعيد اعتقالهم.

واعتبر استمرار الاحتلال في اصدار الأوامر الادارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعشها العالم مع انتشار فيروس (كورونا) يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم خشية على حياتهم، هذا عوضاً عن أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني.

وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة اجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى اهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى ادارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار اوامر ادارية جديدة او تجديد لفترات اخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.

وبين أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (370) أسير ادارى، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون واعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اخرى، ومن بينهم نائبين فى المجلس التشريعي الفلسطيني.

وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق الأسرى، حيث ان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي،  ويبيح لنفسه اعتقال المئات من الفلسطينيين بشكل تعسفي لفترات طويلة.

ودعا المؤسسات الدولية الى التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى الاداريين المعتقلين دون تهمه في ظل القلق على حياة الأسرى من وصول فيروس (كورونا) الى السجون.

أخبار ذات صلة

الداخلية: سيناريو الإغلاق الشامل مازال موجوداً وقائماً

الداخلية: سيناريو الإغلاق الشامل مازال موجوداً وقائماً

&#34;مهجة القدس&#34;: محكمة الاحتلال تثبت الاعتقال الإداري بحق المضرب عن الطعام ماهر الأخرس

"مهجة القدس": محكمة الاحتلال تثبت الاعتقال الإداري بحق المضرب عن الطعام ماهر الأخرس

محافظة الخليل تُصدر عدة قرارات بشأن المدارس المغلقة بسبب (كورونا)

محافظة الخليل تُصدر عدة قرارات بشأن المدارس المغلقة بسبب (كورونا)

إصابة شابين برصاص الاحتلال قرب جدار التوسع العنصري في طولكرم

إصابة شابين برصاص الاحتلال قرب جدار التوسع العنصري في طولكرم

(أونروا) تُصدر بياناً بشأن سقوط صاروخ إسرائيلي بمدرسة تابعة لها بغزة

(أونروا) تُصدر بياناً بشأن سقوط صاروخ إسرائيلي بمدرسة تابعة لها بغزة

محافظة طوباس: تسجيل إصابة جديدة لشاب من سكان (تياسير) بفيروس (كورونا)

محافظة طوباس: تسجيل إصابة جديدة لشاب من سكان (تياسير) بفيروس (كورونا)

محافظ سلفيت: إصابة معلمة بمدرسة &#34;دير استيا&#34; الثانوية للبنين بفيروس (كورونا)

محافظ سلفيت: إصابة معلمة بمدرسة "دير استيا" الثانوية للبنين بفيروس (كورونا)

وزارة العمل ومنظمة (اليونيدو) يبحثان سبل التعاون في قطاعي التشغيل والتدريب

وزارة العمل ومنظمة (اليونيدو) يبحثان سبل التعاون في قطاعي التشغيل والتدريب

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

&#34;مهجة القدس&#34;: محكمة الاحتلال تثبت الاعتقال الإداري بحق المضرب عن الطعام ماهر الأخرس

"مهجة القدس": محكمة الاحتلال تثبت الاعتقال الإداري بحق المضرب عن الطعام ماهر الأخرس

محافظة الخليل تُصدر عدة قرارات بشأن المدارس المغلقة بسبب (كورونا)

محافظة الخليل تُصدر عدة قرارات بشأن المدارس المغلقة بسبب (كورونا)

إصابة شابين برصاص الاحتلال قرب جدار التوسع العنصري في طولكرم

إصابة شابين برصاص الاحتلال قرب جدار التوسع العنصري في طولكرم

محافظة طوباس: تسجيل إصابة جديدة لشاب من سكان (تياسير) بفيروس (كورونا)

محافظة طوباس: تسجيل إصابة جديدة لشاب من سكان (تياسير) بفيروس (كورونا)

محافظ سلفيت: إصابة معلمة بمدرسة &#34;دير استيا&#34; الثانوية للبنين بفيروس (كورونا)

محافظ سلفيت: إصابة معلمة بمدرسة "دير استيا" الثانوية للبنين بفيروس (كورونا)

فلسطين للدراسات: الاحتلال يصدر (665) قراراً إدارياً منذ بداية العام الحالي

فلسطين للدراسات: الاحتلال يصدر (665) قراراً إدارياً منذ بداية العام الحالي

وزارة العمل ومنظمة (اليونيدو) يبحثان سبل التعاون في قطاعي التشغيل والتدريب

وزارة العمل ومنظمة (اليونيدو) يبحثان سبل التعاون في قطاعي التشغيل والتدريب

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات في ياسوف شرق سلفيت

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات في ياسوف شرق سلفيت

منوعات

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

شاهد: إليسا تبكي على الهواء لهذا السبب

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

بعد زواج مليء بالمشاكل.. انفصال محمد رشاد ومي حلمي

تدهور الحالة الصحية لـ &#34;فيروز&#34;

تدهور الحالة الصحية لـ "فيروز"

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

أول تعليق لعروسة محمد عساف بعد الزفاف

أول تعليق لعروسة محمد عساف بعد الزفاف

أحمد رافع يتحدث عن أوضاع كارثية في المستشفيات السورية

أحمد رافع يتحدث عن أوضاع كارثية في المستشفيات السورية

عربي

مصر: 129 حالة إصابة بفيروس (كورونا) و24 وفاة خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 129 حالة إصابة بفيروس (كورونا) و24 وفاة خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: تسجيل أسوأ حصيلة يومية لفيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل أسوأ حصيلة يومية لفيروس (كورونا)

للراحة والاستجمام.. العاهل السعودي يصل منطقة نيوم قرب البحر الأحمر

للراحة والاستجمام.. العاهل السعودي يصل منطقة نيوم قرب البحر الأحمر

شاهد: حريق هائل في ميدان الرماية بمدينة الجيزة المصرية

شاهد: حريق هائل في ميدان الرماية بمدينة الجيزة المصرية