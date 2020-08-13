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المغرب: تسجيل أسوأ حصيلة يومية لفيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل أسوأ حصيلة يومية لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجل المغرب، أسوأ حصيلة يومية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 1499 إصابة جديدة، مقارنة مع 1132 يوم الثلاثاء، ليرتفع عدد الإصابات منذ ظهور الوباء في المغرب في أوائل آذار/ مارس إلى 36494 حالة.

كما سجلت البلاد، 23 حالة وفاة، مقابل 17 حالة يوم الثلاثاء، ليصل عدد الوفيات في البلاد، منذ ظهور الوباء فيها إلى 556 حالة.

وذكرت الوزارة، أن المغرب تجاوز عتبة 100 حالة لكل 100 ألف نسمة، إذ باتت النسبة 101 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ومدد المغرب للمرة الرابعة على التوالي حالة الطوارئ الصحية التي فرضها في 20 آذار/ مارس الماضي، وذلك حتى العاشر من أيلول/ سبتمبر.

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