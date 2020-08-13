وزارة العمل ومنظمة (اليونيدو) يبحثان سبل التعاون في قطاعي التشغيل والتدريب

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش مع المنسق الوطني لبرنامج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في فلسطين، أحمد الفرا، سبل التعاون من أجل تحقيق أهداف الوزارة، وبالأخص قطاعي التشغيل والتدريب المهني والتقني، كما تبادل الجانبان مجالات التعاون المشترك والتدخلات من أجل بناء جسور التعاون، سيما المشاريع الناشئة والصغيرة، لما لها من دور فاعل في خلق فرص عمل وتعزيز الريادة، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي بين وزارة العمل ووزارة الاقتصاد ومنظمة (اليونيدو)، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون التمويل والتعاون الدولي رامي مهداوي.



وطرح أبو جيش سبل التعاون الحكومي من خلال وزارة الاقتصاد الوطني الشريك الاستراتيجي لمنظمة (اليونيدو)، من أجل تقديم خدمات أكثر فاعلية في قطاعي التشغيل والتدريب المهني والتقني، التي تتماشى مع توجهات الحكومة الفلسطينية.



من جانبه، استعرض الفرا المشاريع التي تقوم بها المنظمة من أجل التنمية وتمكين القطاع الصناعي والإنتاجي، مؤكداً على دعمه لقطاع العمل لما له من أهمية في تعزيز الصناعات الإنتاجية الفلسطينية.



جدير بالذكر، أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية هي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة تعمل على تشجيع التنمية الصناعية بهدف الحد من الفقر، وتحقيق عولمة شاملة واستدامة بيئية.