مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات في ياسوف شرق سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أعطب مستوطنون، فجر اليوم الخميس، إطارات ثلاث مركبات في قرية ياسوف شرق سلفيت.



وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين، تسللوا إلى ياسوف فجراً، وأعطبوا إطارات ثلاث مركبات تعود للمواطنين: رضا عطياني، ومحمود محفوظ، ومصطفى أحمد.