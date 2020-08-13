مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات في ياسوف شرق سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
أعطب مستوطنون، فجر اليوم الخميس، إطارات ثلاث مركبات في قرية ياسوف شرق سلفيت.
وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين، تسللوا إلى ياسوف فجراً، وأعطبوا إطارات ثلاث مركبات تعود للمواطنين: رضا عطياني، ومحمود محفوظ، ومصطفى أحمد.
أعطب مستوطنون، فجر اليوم الخميس، إطارات ثلاث مركبات في قرية ياسوف شرق سلفيت.
وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين، تسللوا إلى ياسوف فجراً، وأعطبوا إطارات ثلاث مركبات تعود للمواطنين: رضا عطياني، ومحمود محفوظ، ومصطفى أحمد.
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