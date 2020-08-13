شاهد: "الاقتصاد" بغزة تضبط 3.5 كيلو ذهب مع مسافر بـ (معبر رفح)



وقال مدير عام مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالوزارة، م. جمال مطر، في تصريح نشرته الوزارة عبر (فيسبوك): إن إدارة (معبر رفح البري) أبلغت المديرية، بوجود كميات كبيرة من الذهب مع أحد المسافرين.



وأضاف مطر: توجهت لجنة من المديرية على الفور برئاسة مدير عام المديرية، ورئيس قسم التفتيش، رائد القصاص للمعبر، لفحص ومعاينة واستلام الكمية.



وبين مطر، تم ضبط 3.5 كيلو من الذهب، وتحويل الكميات لدائرة المختبرات بالمديرية لإجراء الفحوصات اللازمة، والتأكد من أن الكميات مدموغة بالدمغة الرسمية.



وأوضح، أن الكميات المسموح إخراجها للمسافرين من الذهب 200 جرام، وأن أي كميات أكثر من ذلك يجب التنسيق مع المديرية، وإلا تعتبر عملية تهريب.













رام الله - دنيا الوطنضبطت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، 3.5 كيلو ذهب بـ (معبر رفح البري) مع أحد المسافرين، بالتعاون والتنسيق مع دائرة الجمارك بالمعبر.