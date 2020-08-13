

وقال المحافظ، اللواء رافع رواجبة، في تصريحات نشرتها صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه نتيجة لارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) هذا اليوم، ولتعقيدات الخريطة الوبائية للمخالطين، فقد تم سحب 250 عينة حتى الساعة السابعة مساءً، أرسلت إلى المختبرات المركزية، وننتظر نتائجها؛ فيما تستمر طواقم وزارة الصحة، بسحب عينات أخرى لإكمال الخريطة الوبائية للمخالطين.



وبذلك، يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة 127 إصابة، فيما جددت المحافظة التأكيد على مناشدة المواطنين الكرام الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، وارتداء الكمامات والقفازات والتباعد وعدم الاختلاط، وتأجيل الحفلات التي باتت تشكل عاملاً مهماً لانتشار الوباء.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية، تسجيل حالتي شفاء لمصابين بفيروس (كورونا) المستجد، من أبناء المحافظة.