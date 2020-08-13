واشنطن تُوجه تهديداً لروسيا بشأن مزاعم دفع مكافآت لطالبان مقابل قتل جنود أمريكيين





وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في تصريحات صحفية: إن روسيا ستدفع "ثمناً باهظاً" في حال تأكدت هذه المزاعم.



وتابع: "إذا قدم الروس أموالاً مقابل قتل أمريكيين أو مواطنين غربيين، فسيتعين عليهم دفع ثمن باهظ، وقد قلت ذلك لوزير الخارجية، سيرغي لافروف".



وأضاف أن الولايات المتحدة "لن تتسامح مع ذلك"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وكانت تقارير إعلامية أمريكية، اتهمت روسيا بدفع أموال لـ (طالبان) مقابل قتل جنود أمريكيين، لكن المسؤولين الأمريكيين أكدوا أنهم لم يجدوا أي دليل على ذلك.



ووصفت الرئاسة والخارجية الروسية التقارير الأمريكية بأنها كاذبة، فيما نفت حركة (طالبان) أيضاً صحة هذه الأنباء.

رام الله - دنيا الوطنوجهت الولايات المتحدة، تهديداً لروسيا، على خلفية مزاعم، تشير إلى أنها دفعت مكافآت لحركة (طالبان) في أفغانستان، مقابل قتل جنود أمريكيين.