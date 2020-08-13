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الأردن: عملية احتيال من قبل مدير خزينة بنك بملايين الدنانير

الأردن: عملية احتيال من قبل مدير خزينة بنك بملايين الدنانير
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تعرض مجموعة من الأشخاص في الأردن، للاحتيال من قبل مدير خزينة بنك، وفق ما نقل موقع (عمون).

ونقل الموقع عن عدد من الأردنيين، تقدموا بشكاوى: أن موظف البنك، قام بالتغرير بهم، وإيهامهم بالاستثمار بأموالهم وتوقيعهم على شراء عقود آجلة لذهب ونفط وعملات، تعود عليهم فيما بعد بفوائد مالية.

كما نقل الموقع عن مصدر أمني قوله: إن الموظف المشتكى عليه غادر البلاد بتاريخ التاسع من آب/ أغسطس إلى دولة خليجية، حيث أكد المصدر ذاته، أنه وبعد تسجيل قضية احتيال بحقه، تقرر منعه من السفر كإجراء روتيني حتى لو غادر البلاد.

وقام موظف البنك بإعطاء جواز سفره لأحد الأشخاص المحتال عليهم كضمانة، ليقوم بعدها بإخراج بدل فاقد، ومغادرة البلاد.

وتواصل مع (عمون) العديد من المشتكين، حيث بين أحدهم أنه تعرض للاحتيال بقيمة 400 ألف دينار، وآخر بقيمة ربع مليون دينار، وثالث بقيمة 80 ألفاً، ورابع بقيمة 350 ألف دولار وغيرهم، مؤكدين أن المبلغ وصل عدة ملايين، وعدد المحتال عليهم بالعشرات.

من جهته، رفض البنك الإدلاء بأية معلومات حول القضية، وذلك عقب سؤال (عمون) عن حيثياتها.

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