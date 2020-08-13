شؤون فلسطينية

الإحصاء: الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين يسجل انخفاضاً طفيفاً

الإحصاء: الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين يسجل انخفاضاً طفيفاً
رام الله - دنيا الوطن
قال جهاز الإحصاء الفلسطيني: إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين، يسجل انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.02% خلال شهر تموز 2020 مقارنة مع شهر حزيران 2020، بواقع 0.43% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.50% في القدس J1، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01% في الضفة الغربية.

وتابع السبب الرئيسي لتراجع الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لتراجع أسعار الدجاج الطازج بمقدار 6.55%، وأسعار الغاز بمقدار 0.34%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 7.82%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 6.28%، وأسعار البطاطا بنسبة 5.77%، وأسعار البيض بنسبة 4.72%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 4.15%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.98%.

وأضاف الجهاز ان هناك تراجع في أسعار الدجاج لتصل بالمتوسط الى 12 شيقل/1كغم في فلسطين، في حين ارتفع سعر كل من البيض ليصل بالمتوسط الى 14 شيقل/2كغم، والموز ليصل الى 6 شيقل/1كغم، كما وصل سعر البندورة عناقيد حبة كبيرة الى 4 شيقل/1كغم، ووصل سعر البصل والبطاطا الى 3 شيقل/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تموز 2020 مع شهر تموز 2019، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 2.14%، بواقع 2.28% في الضفة الغربية، وبمقدار 2.02% في قطاع غزة، وبمقدار 0.59% في القدس J1.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.43% خلال شهر تموز 2020 مقارنة مع شهر حزيران 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 10.45%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 4.34%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 20.56%، وأسعار البطاطا بنسبة 12.61%، وأسعار البيض بنسبة 5.05%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.79%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 4.26%، و"البنزين" بنسبة 4.20%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.69%، وأسعار الغاز  بنسبة 0.65%.

سجلت أسعار الدجاج في قطاع غزة تراجعاً لتصل في المتوسط الى 12 شيقل/1كغم، في حين ارتفع سعر البيض ليصل الى 10 شيقل/2كغم، كما ارتفع سعر الموز ليصل الى 5 شيقل/1كغم، ووصل سعر كل من البندورة عناقيد حبة كبيرة والبصل والبطاطا الى 2 شيقل/1كغم.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 0.50% خلال شهر تموز 2020 مقارنة مع شهر حزيران 2020، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 18.88%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 14.78%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 11.69%، و"الديزل" بنسبة 1.90%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.17%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 0.95%، على الرغم من انخفاض أسعار الأرز حبة قصيرة بمقدار 3.88%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.90%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.59%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 0.96%.

ارتفعت أسعار الموز لتصل الى 8 شيقل/1كغم في القدس J1*، كما ارتفع سعر البندورة عناقيد حبة كبيرة الى 6 شيقل/1كغم، كما وصل سعر كل من البصل والبطاطا الى 3 شيقل/1كغم، فيما انخفضت اسعار الدجاج لتصل الى 18 شيقل/1كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01% خلال شهر تموز 2020 مقارنة مع شهر حزيران 2020، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار البيض بنسبة 5.14%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 4.30%، و"الديزل" بنسبة 4.26%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.08%، وأسعار البطاطا بنسبة 1.95%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.29%، على الرغم من انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 5.67%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 1.85%، وأسعار الغاز بمقدار 0.84%.

ارتفعت أسعار البيض في الضفة الغربية** لتصل الى 16 شيقل/2كغم، كما ارتفع سعر الموز ليصل الى 7 شيقل/1كغم، ووصل سعر البندورة عناقيد حبة كبيرة الى 4 شيقل/1كغم، كما بلغ سعر البصل والبطاطا 3 شيقل/1كغم.

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