شاهد: طائرة مُسيرة تكشف الدمار الكبير في بيروت





وأسفر الانفجار وفق المسؤولين في البلاد، عن مصرع نحو 200 شخص، وإصابة 6000 آخرين، فيما يقدر المسؤولون في لبنان حجم الخسائر التي حلت بالبلاد، جراء هذا الانفجار بمليارات الدولارات.





وأدت مظاهرات نظمها اللبنانيون، لمدة ثلاثة أيام، إلى استقالة حسان دياب، رئيس الوزراء اللبناني.



ويتهم اللبنانيون الطبقة الحاكمة بالفساد، وإهمال مخزون هائل، حوالي 2750 طناً من نترات الأمونيوم لمدة ست سنوات من دون اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة، فيما وعد عدد من المسؤولين اللبنانيين بإجراء تحقيق شامل لأسباب الانفجار.











رام الله - دنيا الوطنبعد نحو عشرة أيام على كارثة مرفأ بيروت، أظهر مقاطع فيديو التقطتها طائرة مسيرة، مشاهد الدمار الواسع، الذي حل بالعاصمة اللبنانية.