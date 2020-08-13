الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 7 مواطنين من محافظات الضفة.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين محمد عبيد الله نواورة (20 عاماً)، وبدر سعيد نواورة (24 عاماً) بعد أن داهمت منزلي ذويهما في منطقة جبل الموالح بمدينة بيت لحم، كما احتجزت الشاب فراس اليمني عدة ساعات، بعد مداهمة منزله في جبل هندازة.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين صلاح أحمد ستيتي شقيق الشهيدة داليا سمودي، التي ارتقت قبل عدة أيام، والشاب رائد أنس حثناوي على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، الليلة الماضية.



وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين ناصر وصلاح البرغوثي، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في بلدتي بيت ريما ودير غسانة شمال غرب رام الله.



وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب أمير يوسف عوض (22 عاماً) بعد أن داهمت منزل والده في بلدة بيت أمر شمال المدينة.