الهند: تسجيل زيادة قياسية بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الهند، اليوم الخميس، تسجيل زيادة قياسية في معدل الإصابات اليومية، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وقالت وزارة الصحة في البلاد: إن إجمال الإصابات، وصل إلى نحو 2.4 مليون حالة، بعدما زاد عدد المصابين بواقع 66999 مريضاً، خلال 24 ساعة الماضية.



كما تجاوز إجمالي عدد الوفيات نتيجة مرض (كوفيد- 19) الناجم عن الفيروس 47 ألفاً.



وتحتل الهند المركز الثالث في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وتسجل الآن زيادة بواقع 50 ألف حالة يومياً أو أكثر منذ 15 يوماً.