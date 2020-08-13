صور: سقوط صاروخ إسرائيلي بمدرسة تابعة لـ (أونروا) غرب غزة دون انفجاره

أفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة بسقوط صاروخ من طائرة إسرائيلية مُسيرة على مدرسة ابتدائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة فجر اليوم، محدثاً أضراراً في المكان.





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم إخلاء المدرسة من الطلبة، في حين تعمل فرق شرطة هندسة المتفجرات على إزالة مخلفات الصاروخ، واستبعاد الخطر الناجم عنه.





وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، عدة غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقصفت الطائرات، موقعاً قرب أبراج المقوسي، شمال غرب مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال، نقطة رصد للمقاومة شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية، على أرضٍ زراعية، بأربعة صواريخ على الأقل، في بلدة بيت حانون شمال القطاع، فيما استهدفت أرضاً فارغة في منطقة صوفا، شرقي مدينة رفح.







































رام الله - دنيا الوطن