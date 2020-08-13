إدارة المرور بغزة تُوضح حالة الطرق بالقطاع اليوم الخميس

قالت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة، اليوم الخميس: إنه تم لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة، تسجيل حادث سير واحد.





ونتج عن الحادث إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



وفيما يتعلق بحالة الطرق في القطاع، قالت المرور: إن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، فيما تنشط الحركة في ساعات المساء، خاصة على الطريق الساحلي بسبب اصطفاف المواطنين على شاطيء البحر.



كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

رام الله - دنيا الوطن