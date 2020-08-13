الداخلية تدعو الجمعيات لوقف عقد الاجتماعات العامة





تقرر منع عقد اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات الأهلية، وفروع الجمعيات الأجنبية، والأندية الرياضية، واقتصار ذلك على المنصات الإلكترونية (تقنية زوم وفيديو كونفرنس).



رام الله - دنيا الوطنأكد مدير عام الادارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية، عبد الناصر الصيرفي، أنه خلافاً لما نشر سابقاً، وبناء على تعليمات لجنة الطوارئ العليا المنعقدة بتاريخ 12/8/2020 وما صدر عنها من تعليمات واضحة ومشددة بخصوص منع كل أشكال التجمهر بشكل قاطع.