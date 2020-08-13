وزيرة الصحة تكشف تطورات الاتصالات مع الجانب الروسي للحصول على لقاح (كورونا)

تحدثت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الخميس عن آخر تطورات الاتصالات مع الجانب الروسي، بشأن الحصول على اللقاح الخاص بمرض (كوفيد- 19) الذي يسببه فيروس (كورونا).





وقالت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن اجتماعاً سنعقده اليوم الساعة 2.30 مع السفير الروسي، وطلبت قبل عشرة أيام من سفيرنا في روسيا، عقد اجتماع مع وزير الصحة الروسي، بواسطة برنامج (الزوم)، لبحث كيفية الحصول على المطاعيم الخاصة بفيروس (كورونا).





وشددت الوزيرة على أن اللقاح قبل استخدامه، يجب أن يكون مرخصاً من قبل منظمة الصحة العالمية، التي تقوم بدراسة هذا اللقاح.





وأضافت: نحن حجزنا من خلال المنظمة ومنظمة "جابي" الأممية، حصتنا كفلسطين فيما يتعلق بلقاح (كورونا).





وتابعت وزيرة الصحة: عقدنا اجتماعاً مع السفير الصيني أيضاً، لذلك نحن ذاهبون بكافة الاتجاهات، حتى عندما يتم المصادقة على لقاح لفيروس (كورونا)، نكون جاهزين للحصول عليه.