الجيش الإسرائيلي يُعزز نشر القبة الحديدية على الحدود مع القطاع

وأضافت: أن التقديرات في مؤسسة الجيش، تشير إلى أن حماس ستستمر في إطلاق البالونات الحارقة نحو الغلاف في الأيام المقبلة، وأن الرسالة التي ترسلها الحركة، هي أنها لا تنوي منع الوحدات من إطلاق البالونات.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قررت، الثلاثاء الماضي، وقف إدخال مواد البناء إلى القطاع، عبر (معبر كرم أبو سالم)، وهو المعبر التجاري الوحيد في القطاع.





وقالت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ومنع وصول الوقود والبضائع لسكانها سلوك عدواني خطير، وخطوة غير محسوبة العواقب، يتحمل الاحتلال نتائجها وتبعاتها.

ومنذ عدة أيام، تسود الحدود بين غزة ومناطق الغلاف، حالة من التوتر، على خلفية إطلاق شبان من القطاع، بالونات حارقة صوب أراضي "غلاف غزة".ورد الجيش الإسرائيلي على إطلاق البالونات، بقصف مناطق مفترقة من القطاع، وتحديداً مواقع للمقاومة، وفق بيانات للمتحدث باسم الجيش.وقرر منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كميل أبو ركن، وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة، بشكل فوري، وحتى إشعار آخر، رداً على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.