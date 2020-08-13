فروانة: الاحتلال اعتقل (336) طفلاً منذ مطلع العام الجاري

وقال: إن دولة الاحتلال الإسرائيلي، بكل مكوناتها، قد شاركت وتشارك في استهداف الأطفال، وتدمير الطفولة الفلسطينية، في إطار سياسة إسرائيلية ثابتة.







وهذه الصورة القاتمة، لم تتبدل مع انتشار فيروس (كورونا)، ولم تتغير المعاملة معهم في ظل تفشي الفيروس في السجون، وما زالت سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها ومعتقلاتها نحو (160) طفلاً، في ظروف قاسية، ومحرومين من أبسط الحقوق الإنسانية بما يُخالف أبسط قواعد القانون الدولي.

رام الله - دنيا الوطنقال عبد الناصر فروانة، المختص بشؤون الأسرى: إن الاحتلال اعتقل (336) طفلاً منذ مطلع العام الجاري، وهؤلاء يشكلون ما نسبته ( 12.2%) من مجموع الاعتقالات بالفترة المستعرضة.وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي، لم يستثن الأطفال من استهدافه المتصاعد، ولم يرحم طفولتهم، ولم يراع احتياجاتهم، فمارس أبشع صنوف التنكيل والتعذيب بحقهم، وجعل من اعتقالهم الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، وأن جميع من اعتقل من الأطفال وبنسبة (100%) كان قد تعرض للتعذيب، وكثير منهم تعرضوا لمحاكمات جائرة وظالمة، وصدر بحقهم أحكام قاسية، وفرض عليهم غرامات مالية باهظة.