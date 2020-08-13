"التربية" بغزة: العملية التعليمية بالقطاع منتظمة ولا يُوجد ما يستدعي تعطيل الدراسة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة التربية والتعليم، بغزة، أن العملية التعليمية في القطاع منتظمة، ولا يُوجد ما يستدعي تعطيل الدراسة.
أكدت وزارة التربية والتعليم، بغزة، أن العملية التعليمية في القطاع منتظمة، ولا يُوجد ما يستدعي تعطيل الدراسة.
وقالت الوزارة في تنويه نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): إن "العملية التعليمية في غزة منتظمة، والوزارة تتخذ الإجراءات الصحية الملائمة، ولا يوجد ما يستدعي تعطيل الدراسة".
وأضافت: "أخبار التعليم تؤخذ من موقع الوزارة وصفحتها على (فيسبوك)".
يشار إلى أن العام الدراسي في القطاع، بدأ في الثامن من آب/أغسطس الجاري في جميع المدارس الحكومية والخاصة و(أونروا).
التعليقات