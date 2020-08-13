"التربية" بغزة: العملية التعليمية بالقطاع منتظمة ولا يُوجد ما يستدعي تعطيل الدراسة





وقالت الوزارة في تنويه نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): إن "العملية التعليمية في غزة منتظمة، والوزارة تتخذ الإجراءات الصحية الملائمة، ولا يوجد ما يستدعي تعطيل الدراسة".





وأضافت: "أخبار التعليم تؤخذ من موقع الوزارة وصفحتها على (فيسبوك)".





يشار إلى أن العام الدراسي في القطاع، بدأ في الثامن من آب/أغسطس الجاري في جميع المدارس الحكومية والخاصة و(أونروا).

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة التربية والتعليم، بغزة، أن العملية التعليمية في القطاع منتظمة، ولا يُوجد ما يستدعي تعطيل الدراسة.