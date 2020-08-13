شؤون فلسطينية

مستوطنون يحرقون جرافة ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون جرافة ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اضرم مستوطنون، اليوم الخميس، النار بجرافة في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، إن مستوطني "يتسهار" اضرموا النار بجرافة في قرية عصيرة القبلية، تعود ملكيتها للمواطنين علي العيسى ومحمد حمدان، وخطوا شعارات عنصرية في المكان.

وفي سياق متصل، أكد دغلس أن نحو 20 مستوطنا هاجموا منزل المواطن عبد الباسط احمد على اطراف القرية ذاتها، إلا أن الاهالي تصدوا لهم.

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