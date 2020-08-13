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للراحة والاستجمام.. العاهل السعودي يصل منطقة نيوم قرب البحر الأحمر

للراحة والاستجمام.. العاهل السعودي يصل منطقة نيوم قرب البحر الأحمر
الملك السعودي أثناء وصوله لمنطقة نيوم
رام الله - دنيا الوطن
وصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز منطقة نيوم الاقتصادية، "لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام".

ونقلت تسجيلات مصورة بثها التلفزيون الرسمي ووزارة الشؤون الخارجية الملك سلمان لدى وصوله إلى نيوم وهو يقف على سلالم متحركة نقلته من الطائرة إلى سيارة منتظرة، ثم وهو يسير إلى داخل مبنى محاطا بعدد من الرجال يضعون الكمامات الواقية، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

و"نيوم"، هي منطقة أعمال تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد تعهد بإنشائها قرب البحر الأحمر.

وهي جزء من رؤية 2030 التي طرحها ولي العهد لجذب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص عمل في محاولة للحد من اعتماد المملكة على النفط. 

وتضم المنطقة مشروعات تعمل بطاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى جانب صالات رياضية وقاعات حفلات ومطاعم.

وكان العاهل السعودي (84 عاما) قد غادر المستشفى يوم 30 تموز/يوليو بعدما خضع لجراحة ناجحة لاستئصال المرارة في أواخر تموز/يوليو.



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