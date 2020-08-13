إسرائيل تُجري تجربة على منظومة الدفاع الجوي "حيتس 2"





وأجريت هذه التجربة في وسط إسرائيل، بمشاركة وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، حيث تم خلالها اعتراض صاروخ من طراز (انكور) يحاكي صاروخ أرض أرض بعيد المدى، يحمل رأسا حربياً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأكد وزير الجيش، بيني غانتس، "أن إسرائيل تواجه تحديات بعيدة وقريبة، وأن قدراتها التكنولوجية العالية تضمن تفوقها على أعدائها بهدف حماية سماء دولة إسرائيل من أي تهديد كان"، وفق تعبيره.



وأضاف غانتس: أن التجربة المشتركة مع الولايات المتحدة، تعكس علاقات الصداقة والشراكة التي تربط بين الجانبين، والالتزام الأمريكي العميق بضمان أمن الإسرائيليين.





وتعهد وزير الجيش بمواصلة العمل مع واشنطن، لتحصين قدرات أجهزة الأمن جواً وبحراً وبراً وسيبرانياً.

رام الله - دنيا الوطنأجرت إسرائيل قبل منتصف الليلة الماضية، اختباراً ناجحاً على منظومة الدفاع الجوي (حيتس 2) لاعتراض الصواريخ.