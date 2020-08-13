دولي

إسرائيل تُجري تجربة على منظومة الدفاع الجوي "حيتس 2"

إسرائيل تُجري تجربة على منظومة الدفاع الجوي "حيتس 2"
منظومة حيتس
رام الله - دنيا الوطن
أجرت إسرائيل قبل منتصف الليلة الماضية، اختباراً ناجحاً على منظومة الدفاع الجوي (حيتس 2) لاعتراض الصواريخ. 

وأجريت هذه التجربة في وسط إسرائيل، بمشاركة وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، حيث تم خلالها اعتراض صاروخ من طراز (انكور) يحاكي صاروخ أرض أرض بعيد المدى، يحمل رأسا حربياً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأكد وزير الجيش، بيني غانتس، "أن إسرائيل تواجه تحديات بعيدة وقريبة، وأن قدراتها التكنولوجية العالية تضمن تفوقها على أعدائها بهدف حماية سماء دولة إسرائيل من أي تهديد كان"، وفق تعبيره.

وأضاف غانتس: أن التجربة المشتركة مع الولايات المتحدة، تعكس علاقات الصداقة والشراكة التي تربط بين الجانبين، والالتزام الأمريكي العميق بضمان أمن الإسرائيليين. 

وتعهد وزير الجيش بمواصلة العمل مع واشنطن، لتحصين قدرات أجهزة الأمن جواً وبحراً وبراً وسيبرانياً.

أخبار ذات صلة

شاهد.. القيادة المركزية الأمريكية: قوات إيرانية تستولي على سفينة بالمياه الدولية

شاهد.. القيادة المركزية الأمريكية: قوات إيرانية تستولي على سفينة بالمياه الدولية

بالقراءة الأولى.. (كنيست) يوافق على تأجيل إقرار الميزانية

بالقراءة الأولى.. (كنيست) يوافق على تأجيل إقرار الميزانية

إسرائيل تُعلن احباط هجوم الكتروني ضد هيئة الصناعات الدفاعية الاسرائيلية

إسرائيل تُعلن احباط هجوم الكتروني ضد هيئة الصناعات الدفاعية الاسرائيلية

إسرائيل: (كنيست) تُصادق على إرجاء تمرير &#34;الميزانية&#34; واتهامات بين نتنياهو ورئيس المعارضة

إسرائيل: (كنيست) تُصادق على إرجاء تمرير "الميزانية" واتهامات بين نتنياهو ورئيس المعارضة

أول تعليق من الولايات المتحدة على إعلان روسيا التوصل لأول لقاح ضد (كورونا)

أول تعليق من الولايات المتحدة على إعلان روسيا التوصل لأول لقاح ضد (كورونا)

لم يُختبر بشكلٍ كافٍ.. أول تعليق ألماني على اللقاح الروسي ضد (كورونا)

لم يُختبر بشكلٍ كافٍ.. أول تعليق ألماني على اللقاح الروسي ضد (كورونا)

روسيا: وفاة 129 شخصاً بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

روسيا: وفاة 129 شخصاً بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

وزير الصحة الروسي: إنتاج الكمية الأولى من لقاح (كورونا) خلال أسبوعين

وزير الصحة الروسي: إنتاج الكمية الأولى من لقاح (كورونا) خلال أسبوعين

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

أبو جيش: جائحة (كورونا) أدت لإخلالات كبيرة في سوق العمل

أبو جيش: جائحة (كورونا) أدت لإخلالات كبيرة في سوق العمل

إدارة المرور بغزة تُوضح حالة الطرق بالقطاع اليوم الخميس

إدارة المرور بغزة تُوضح حالة الطرق بالقطاع اليوم الخميس

الداخلية تدعو الجمعيات لوقف عقد الاجتماعات العامة

الداخلية تدعو الجمعيات لوقف عقد الاجتماعات العامة

فروانة: الاحتلال اعتقل (336) طفلاً منذ مطلع العام الجاري

فروانة: الاحتلال اعتقل (336) طفلاً منذ مطلع العام الجاري

مستوطنون يحرقون جرافة ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون جرافة ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

الصحة: وفاة طفل (8 أعوام) بالخليل متأثراً بإصابته بـ (كورونا)

الصحة: وفاة طفل (8 أعوام) بالخليل متأثراً بإصابته بـ (كورونا)

شاهد: استمرار توافد المسافرين إلى قطاع غزة عبر (معبر رفح)

شاهد: استمرار توافد المسافرين إلى قطاع غزة عبر (معبر رفح)

أبو ليلى: المطلوب مواجهة حقيقية لبرنامج حكومة الاحتلال

أبو ليلى: المطلوب مواجهة حقيقية لبرنامج حكومة الاحتلال

منوعات

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

شيري مجدي باكية: فكرت في الانتحار.. عايزة شغل محترم

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

بعد رحيل اللاعب رمضان صبحي.. نجوم الفن يفتحون النار عليه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد: أول تعليق لمحمد عساف على خبر زفافه وهذه رسالته لمتابعيه

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

شاهد الفيديو الذي طالب الفنان نور الشريف بعرضه يوم وفاته

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

لطيفة توجه نداء عاجل وخطير إلى أهل بيروت

أول تعليق لعروسة محمد عساف بعد الزفاف

أول تعليق لعروسة محمد عساف بعد الزفاف

أحمد رافع يتحدث عن أوضاع كارثية في المستشفيات السورية

أحمد رافع يتحدث عن أوضاع كارثية في المستشفيات السورية

مفاجأة بشأن وفاة اليوتيوبر &#34;مصطفى حفناوي&#34;

مفاجأة بشأن وفاة اليوتيوبر "مصطفى حفناوي"

بأوامر الأطباء.. &#34;بشرى&#34; ممنوعة من الكلام نهائيًا

بأوامر الأطباء.. "بشرى" ممنوعة من الكلام نهائيًا

من هو الممثل العالمي الأعلى أجرًا في العالم؟

من هو الممثل العالمي الأعلى أجرًا في العالم؟

عربي

للراحة والاستجمام.. العاهل السعودي يصل منطقة نيوم قرب البحر الأحمر

للراحة والاستجمام.. العاهل السعودي يصل منطقة نيوم قرب البحر الأحمر

شاهد: حريق هائل في ميدان الرماية بمدينة الجيزة المصرية

شاهد: حريق هائل في ميدان الرماية بمدينة الجيزة المصرية

الرئاسة السورية تكشف الحالة الصحية لبشار الأسد بعد إصابته بهبوط ضغط

الرئاسة السورية تكشف الحالة الصحية لبشار الأسد بعد إصابته بهبوط ضغط

رئيس عربي يتحدث عن عصابة داخل سجون بلاده لإدارة الأموال

رئيس عربي يتحدث عن عصابة داخل سجون بلاده لإدارة الأموال